咪神同場！波波封胸讓賽 郭珮文獨領「峰」騷 自爆裝假狗

藝人郭珮文與波波等昨日為麥美恩（Mayanne）主持的無綫全新節目《Mayanne小喇叭》錄影，以「胸」為主題，分享好身材為生活帶來的煩惱，郭珮文相當謙虛，指其他嘉賓身材出眾，揚言不明白為何自己會同場。問到好身材是否真會帶來不便？她坦言最煩惱是買衫：「好多時見我都係着有彈性嘅衫，因為冇彈性嘅衫我好難買，上圍啱腰圍唔啱，搵到啱又到屁股唔啱。」問到會否覺得身材令她工作機會增加？她承認有關，亦不介意工作要晒身材：「有工開就好開心。」提到早前扮演動漫角色「戀柱」引起很大回響，她笑說：「個胸假㗎，我邊有咁澎湃！」身旁的Mayanne即指她比選港姐時瘦了不少，上圍似乎有點縮水。