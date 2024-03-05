咪神同場！波波封胸讓賽 郭珮文獨領「峰」騷 自爆裝假狗
有「大騎樓」之稱的郭珮文與黃婧靈（波波）為無綫新節目擔任嘉賓，兩位「咪神」同場較量，波波為免正面交「峰」而收起身材，輕露事業線的郭珮文稍勝一籌。
藝人郭珮文與波波等昨日為麥美恩（Mayanne）主持的無綫全新節目《Mayanne小喇叭》錄影，以「胸」為主題，分享好身材為生活帶來的煩惱，郭珮文相當謙虛，指其他嘉賓身材出眾，揚言不明白為何自己會同場。問到好身材是否真會帶來不便？她坦言最煩惱是買衫：「好多時見我都係着有彈性嘅衫，因為冇彈性嘅衫我好難買，上圍啱腰圍唔啱，搵到啱又到屁股唔啱。」問到會否覺得身材令她工作機會增加？她承認有關，亦不介意工作要晒身材：「有工開就好開心。」提到早前扮演動漫角色「戀柱」引起很大回響，她笑說：「個胸假㗎，我邊有咁澎湃！」身旁的Mayanne即指她比選港姐時瘦了不少，上圍似乎有點縮水。
麥美恩孭飛「考牌」
首次擔起個人節目的Mayanne直言心情興奮，表示節目是公司構思，問到這是否在頒獎禮上獲「最佳女主持」的獎品？她笑說：「可能係，想考我係咪實至名歸，哈哈！」又表示自己有份挑選嘉賓，笑指郭珮文「今次幫番我一次」。問到會否擔心請身材好的藝人會被搶去風頭？她笑言不怕：「係一個好嘅空間同環節畀大家傾訴煩惱。」
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