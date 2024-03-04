印度億萬富豪娶新抱 Rihanna袋半億娛賓

巴巴多斯天后Rihanna近年全力投入其個人品牌的生意而極少公開獻唱，日前印度億萬富豪安巴尼（Mukesh Ambani）為兒子Anant Ambani舉行為期3天的婚前派對，上周五就重金禮聘Rihanna開金口，據知她今次獲得半億港元酬金演出。

Rihanna去年初曾獲邀於美式足球《超級碗》半場騷擔任表演嘉賓，當時她乘機宣布佗B，不過基於傳統上歌手於《超級碗》表演不獲酬勞，所以她亦不例外，是免費演出。事隔一年，Rihanna近日獲邀飛抵印度演出，據知她共唱了19首名曲，等同一場演唱會，而入鄉隨俗，她被現場賓客影到穿上富印度色彩的綠色透視薄紗演出，她還於台上發言：「感謝安巴尼一家，我今晚來是為了慶祝Anant和Radhika的婚禮，感謝你們邀請我來到這裏。願上帝保佑你們的結合，祝你們一切順利。」

藉此拓展美妝生意 完成演出後，Rihanna亦向在場的傳媒表示：「我愛印度。這個演出是最好的，我已沒有做真正的演出8年，所以想未來能再來（印度）一次演出。」Rihanna離開時亦心情勁靚，還與狗仔隊及執法人員合照。除了邀請到Rihanna表演外，派對亦邀請到來自世界各地的名人包括不丹國王旺楚克、朱克伯格（Mark Zuckerberg）及蓋茨（Bill Gates）等富豪出席。事後有網民分析Rihanna今次答應演出，不只看在630萬美元（約5,000萬港元）的高價酬金上，有傳她想藉安巴尼協助把美妝品牌打入印度的龐大市場。

今次已非安巴尼首次出天價請天后為家人表演，2018年其女兒結婚時，他亦以600萬美元（約4,690萬港元）邀請Beyonce在私人派對上演出。