甄妮指博同情 李龍基認豬

歌手甄妮日前於社交網發文，直指李龍基在與未婚妻王青霞的風波中博同情，趁勢宣傳個唱晚宴，是扮豬食老虎。李龍基昨日受訪時回應指沒想過對方會加入戰圈：「老實講識咗幾廿年，如果依家先知我係扮豬食老虎嘅人，佢又有少少失敗，應該早早知道我識得扮豬，其實我由頭到尾都係豬。」