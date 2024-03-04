3月4日(一)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
03月04日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
甄妮指博同情 李龍基認豬
歌手甄妮日前於社交網發文，直指李龍基在與未婚妻王青霞的風波中博同情，趁勢宣傳個唱晚宴，是扮豬食老虎。李龍基昨日受訪時回應指沒想過對方會加入戰圈：「老實講識咗幾廿年，如果依家先知我係扮豬食老虎嘅人，佢又有少少失敗，應該早早知道我識得扮豬，其實我由頭到尾都係豬。」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240304-0304_00282_064/甄妮指博同情--李龍基認豬
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc