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顧定軒開簽名會當畢業
藝人顧定軒前日為首張實體EP舉行簽唱會，即席獻唱多首歌，他表示：「好開心喺新年同歌迷見面，呢個聚會好有意義，會當簽名會係小型嘅畢業禮。」他指EP已經籌備多時，更在未知推出日期的大半年前已拍好專輯相，故看見成品時感觸良多，他獻唱後跟粉絲大合照，之後才開始簽名會，粉絲因能跟偶像近距離接觸而高興。
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