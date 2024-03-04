孖Anson Lo為《盜月者》謝票 Edan嫌形象局限選角
英皇電影《盜月者》的導演袁劍偉前日率領一眾演員包括張繼聰、男團MIRROR成員呂爵安（Edan）和盧瀚霆（Anson Lo）、白只及蘇振維，出席電影謝票活動。舞台劇演出經驗豐富的蘇振維首次參加謝票，他在片中飾演臥底「童童」一角，贏得不少觀眾的稱讚。
睇好票房邁向3千萬
Edan指白只曾講過舞台劇會順序演出，電影則會跳拍，所以開拍時要準備好心態。有觀眾問到其他的演員有沒有信心演繹「童童」一角？張繼聰指此角很難演，因大眾對演齡較長的演員有既定的形象，所以很難去演繹極具挑戰性的角色，Edan認同並說：「因為你哋太熟悉我哋，見到我哋做呢啲，就會覺得我哋好做作，所以佢（蘇振維）做『童童』真喺做得好好。」Anson Lo則指有機會可以嘗試，不過很難超越，因世界上只有一個「童童」。
到活動尾聲，演員和在場所觀眾大合照，全場齊聲大喊祝《盜月者》票房邁向3千萬。
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