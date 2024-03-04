雲頂開騷 氣氛熾熱 陳展鵬胡定欣經典重組 回憶返晒嚟

視后胡定欣前晚以黑白配性感晚裝亮相，與過氣緋聞男友陳展鵬同場登台合唱，成功炒熱全場氣氛，定欣更趁機為自己主演的新劇「宣傳」。至於薛家燕則帶病演出，出場時險摔倒，幸最後有驚無險。

定欣、展鵬、馬德鐘、黎耀祥，聯同薛家燕前晚於馬來西亞雲頂開騷，全場爆滿。定欣與展鵬當年合拍劇集《城寨英雄》，緋聞一度傳得甚囂塵上，如今各有發展，展鵬更已成家立室，前晚這對經典緋聞情侶同台表現大方，合唱《城》劇片尾曲《從未知道你最好》，台下反應熱烈，不少粉絲直指回憶返晒嚟，定欣則趁機賣廣告：「呢套劇最近喺香港重播呀，不過我啱啱同黎耀祥拍完《巾幗梟雄4之懸崖》，希望大家都多多支持啦！」

而展鵬亦獨唱了多首經典金曲，包括《紅日》及《與我常在》等，他更入鄉隨俗，苦練了一句馬拉語向台下觀眾打招呼。唱《差半步》時，他又感性的說：「其實每次唱呢隻歌，都有好多回憶，當然我知道呢啲係你哋帶畀我嘅，嚟緊我會拍多啲好戲回饋大家。」而馬德鐘則以一身黑色西裝打扮現身，內裏沒打底大晒胸肌，令台下粉絲嘩然。

家燕抱恙 傾力演出 另外，薛家燕過年前後因病出現聲沙情況，可是到前晚還未完全康復，她坦言：「其實好開心今日可以唱歌畀大家聽，不過我之前感冒，惟有盡量唱啦，我好錫大家嘅！」甫出場時她差點在樓梯上摔倒，事後靦腆謂：「見到大家太興奮嘞，好彩有兩位靚仔扶實我囉。」雖然狀態一般，但薛家燕全晚依然賣力演出，並搞笑以「BLACK PINK前輩」作介紹出場，又唱又跳《Sexy Music》和《Flower》，連黎耀祥都讚嘆其魄力。