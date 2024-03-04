王浩信被推舉做男主角 陳自瑤唔介意夫妻檔演出

藝人陳自瑤憑劇集《婚後事》而人氣急升，有網民提議由其丈夫王浩信出任男主角，相信會更加精彩。前晚陳自瑤在活動上笑言大家入戲太深，但揚言若有好劇本，不介意夫妻檔演出。

陳自瑤、應屆港姐冠軍莊子璇及歌手曾比特前晚參與《博愛歡樂傳萬家》演出，陳自瑤主演的無綫劇《婚後事》成近期網絡熱話，在內地的影視平台評分一度高達8.8分，相當厲害，網民對她的演技一致好評，有網友直言「TVB給陳自瑤一個視后吧」。對於成視后大熱，她坦言：「其實講吓我已經好開心，聽到套劇會播出我真係好緊張，因為唔知觀眾有咩反應，我又第一次做咁重要嘅角色，當知道大家咁鍾意，我真係好感動。」她稱有留意網上留言，當中不少女觀眾指跟她劇中角色很有共鳴。

由於之前的婚變傳聞，有網民提議由她的老公王浩信出任男主角會更加精彩，對此她笑謂：「大家入戲太深喇！（浩信有追睇你演出？）我真係唔知，因為佢拍緊套劇，唔好騷擾佢，等佢進入狀態啦。（介唔介意同浩信合作？）我哋真係未試過，大家都係專業演員，如果有好劇本同角色，我真係唔介意。」

莊子璇「變臉」靠化妝 另外，莊子璇被指「變臉」兼撞樣朱晨麗，她淡定回應：「佢靚好多！我淨係有用港姐贏番嚟嘅護膚品贊助，其他就冇喇，仲覺得自己肥咗㖭。（話你由豬膽鼻變間尺鼻。）我都唔知，有少少變化就好多猜測，唔同階段可能化妝唔同咗。」

至於曾比特因肌肉急性發炎，要撐拐杖唱歌，他透露醫生指完全康復起碼要3個月：「企喺度唱歌、彈樂器冇問題，但要睇我跳舞，真係要等等，暫時唔可以太劇烈。」他稱暫時仍未知病發原因，並講笑謂：「可能工作量唔夠，郁得唔夠多，所以搞成咁，哈哈！」