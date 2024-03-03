出碟交鋒 創成團後新紀錄 TWICE砌低LE SSERAFIM 首周銷量破百萬

近年K-Pop新女團來勢洶洶，但韓團TWICE依然屹立不倒，上月與出道近兩年的女團LE SSERAFIM同期回歸對撼，最終險勝，更取得出道以來首張專輯首周破百萬銷量的佳績！

韓國樂壇上月競爭激烈，先後有LE SSERAFIM、TWICE及女歌手IU強勢回歸，當中TWICE更與同期推出新碟的LE SSERAFIM正面交鋒搶銷量！TWICE上月23日發售第13張迷你專輯《With YOU-th》，所屬事務所不容有失，連環公開多款靚相造勢，9女以晚裝上陣大晒高貴氣質與成熟魅力，台灣成員周子瑜亦在社交網分享性感造型照力谷新碟。TWICE吐氣揚眉，新碟首周大賣逾106萬張，是出道8年半來首次取得首周百萬銷量的專輯，更撼贏近年走勢凌厲的LE SSERAFIM。

組合被嘲賣肉冇唱功 上月19日推出第3張迷你專輯《EASY》的LE SSERAFIM，首周銷量最終錄得98.9萬張，以些微之差敗給TWICE，但在日本則以首周售出10.7萬張的成績，稱冠當地Oricon周間唱碟銷量榜。最近兩隊組合亮相韓國音樂節目谷碟，但日本成員宮脇咲良所屬的LE SSERAFIM日前在音樂節目《M Countdown》奪冠後演繹新歌，遭網民狠批唱功不濟，只靠性感歌衫搶Fo，欠缺實力。

至於靚聲天后IU上月20日推出第6張迷你專輯《The Winning》，首周銷量突破22.9萬張，以Solo女歌手而言成績很理想。她昨日起在首爾舉行4場演唱會，為世界巡唱揭開序幕，並邀得當紅女團NewJeans擔任個唱嘉賓，令樂迷驚喜萬分。