暢所欲玄：易讓感情不順的姓名筆劃

人的名字筆劃數含有吉凶徵兆（按照《康熙字典》計算），有個好名字會對各方面運程帶來極大的促進作用。其中感情是否順利，乃衡量生活能否幸福的關鍵，以下一起看看姓名中有哪些筆劃數會使人感情不順。

9、19、21、27：異性緣差

名字人格、地格或總格有此筆劃數的人，異性緣差，在桃花方面往往遭遇很多有形或無形阻礙，表現為異性緣分不能很順利，多遇霧水桃花，遭遇多次不成功的戀愛。

10、20、24、27、28、30：戀愛時間不長

名字人格、地格或總格有此筆劃數的人，易生煩惱，在感情方面猶豫不決，容易受到周圍人、事、物的影響，容易弄巧成拙，往往會因此錯過好的姻緣。

14、22、29、36：易陷入三角戀

名字人格、地格或總格有此筆劃數的人，大多對愛情缺乏正確認識，很難接受愛情變得平淡，容易陷入三角戀中，或無意間插足別人的戀愛。

7、12、23、26、34、36、43：婚姻不幸福

名字人格、地格或總格有此筆劃數的人，婚姻方面大都不如意，容易有夫妻不睦、分居或離婚的情況發生。

玄學名師黃楚淇