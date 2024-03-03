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張鈞甯 女神突變哨牙妹
台灣氣質女神張鈞甯去年公開認愛馬來西亞導演柯汶利，近月她在馬來西亞拍攝由男友執導的懸疑電影，身為吃貨的她不忘抽空搵食。她近日在網上分享在當地探店的影片，見她素顏上陣，還咬着粟米粒扮哨牙，獲網民大讚可愛。
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