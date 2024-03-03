娛樂

應智越增肌靠暴食

應智越（左）大爆因暴飲暴食而重了12公斤。 應智越（左）大爆因暴飲暴食而重了12公斤。
應智越（左）大爆因暴飲暴食而重了12公斤。
歌手應智越昨日與鄭裕玲及組合ERROR成員郭嘉駿（193）出席活動，應智越自揭12月至今因受負面新聞影響情緒，導致暴飲暴食重了12公斤，但因禍得福肌肉增多。而鄭裕玲日前追蹤ERROR另一成員保錡社交網後彈弓手取消，193即場要求她追蹤自己，開出刪除3,000人，只追蹤她作條件，之後又淆底，十分搞笑。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc