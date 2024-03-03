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應智越增肌靠暴食
應智越（左）大爆因暴飲暴食而重了12公斤。
歌手應智越昨日與鄭裕玲及組合ERROR成員郭嘉駿（193）出席活動，應智越自揭12月至今因受負面新聞影響情緒，導致暴飲暴食重了12公斤，但因禍得福肌肉增多。而鄭裕玲日前追蹤ERROR另一成員保錡社交網後彈弓手取消，193即場要求她追蹤自己，開出刪除3,000人，只追蹤她作條件，之後又淆底，十分搞笑。
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