行沙灘兼送頸鏈 梁嘉琪爆靚仔小生撩開房

藝人梁嘉琪突然在電台節目爆料，指曾被已有女友的靚仔小生帶到沙灘，對方送贈水晶頸鏈，更邀請她去酒店房，嚇得她連忙逃離現場。消息曝光後，全城即競猜誰是男主角！

梁嘉琪離巢無綫後過檔HOY TV擔任主持，又與森美和小儀合作主持電台節目。日前她突然大爆曾有圈中前輩撩她上房，全場嘩然！她指演藝路上曾陷入低潮期，期間獲熱心前輩雪中送炭，對方更邀請她出席飯局。當時她工作上感到徬徨，加上覺得對方可以幫助她解決問題，故決定赴約，豈料對方竟露出「真面目」！她憶述飯局後由前輩載她回家，途中卻去了沙灘，對方之後更有進一步行動：「佢送咗條水晶頸鏈畀我，同我講：『你依家有咩沮喪都好，你唔好放棄，望住呢條頸鏈……』」

畀錯信號累事？ 原來好戲在後頭，梁嘉琪續指前輩竟邀她去酒店房，對方表示：「我喺嗰邊Book咗間房，今晚我陪你，我陪你傾偈……」她即時醒覺並果斷拒絕：「我同佢講：『我都好鍾意你女朋友XXX』，因為我要畀佢知，我知佢有女朋友，佢就話：『哦，係呀。』」當時她即拿起手袋急急腳離開，並禮貌婉拒對方：「多謝你今日陪伴，我冇事啦。」

聽完故事後，森美指她畀錯信號：「你畀晒綠燈行沙灘，你都『神』嘅！」小儀亦認同此舉或會令對方誤會，森美笑說：「我覺得佢唔係睇中你美色，我對你評價好低，我唔相信！」梁嘉琪卻反擊指他們若果知道「男主角」身份會更難接受，暗示對方是靚仔小生級數。