3月3日(日)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
03月03日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
娜扎晒纖腰甜遊米蘭
在米蘭嘟嘴打卡的娜扎人比花嬌。
「新疆四美」之一娜扎樣靚身材正，她除了活躍於演藝界，近年還頻頻亮相時尚活動，近日她再次殺入米蘭時裝周。身處米蘭的她，除了工作之外，也不忘到處遊覽及打卡，昨日她上傳了三月的第一輯美照，手持甜品的她身穿低腰牛仔褲，配超短上衣，露出弗爆小蠻腰，相當迷人。網民紛紛留言：「夢寐以求的身材」、「老婆好美！」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240303-0303_00282_052/娜扎晒纖腰甜遊米蘭
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc