娛樂

娜扎晒纖腰甜遊米蘭

在米蘭嘟嘴打卡的娜扎人比花嬌。 在米蘭嘟嘴打卡的娜扎人比花嬌。
在米蘭嘟嘴打卡的娜扎人比花嬌。
「新疆四美」之一娜扎樣靚身材正，她除了活躍於演藝界，近年還頻頻亮相時尚活動，近日她再次殺入米蘭時裝周。身處米蘭的她，除了工作之外，也不忘到處遊覽及打卡，昨日她上傳了三月的第一輯美照，手持甜品的她身穿低腰牛仔褲，配超短上衣，露出弗爆小蠻腰，相當迷人。網民紛紛留言：「夢寐以求的身材」、「老婆好美！」
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