翟威廉落藥迷姦 張曦雯將計就計博同情

身形向來弗爆的無綫花旦張曦雯（Kelly），在新劇化身「心機女」，假裝遭翟威廉落藥迷姦，博取未婚夫馬德鐘關心。劇中Kelly穿白色魚尾裙上陣，大晒香肩及蜜桃臀，她笑指平日沒有刻意操練臀部，只是勤力到美容院做療程。

Kelly在無綫熱播劇《再見．枕邊人》化身「心機女」，在前晚播出一集中，她險被翟威廉飾演的富家公子落藥迷姦，幸得未婚夫馬德鐘及時出現英雄救美。不過，其實Kelly早就發現翟威廉的奸計，只是為了博取馬德鐘關心而假裝中計！

拍攝該場戲份時，Kelly穿上白色露肩魚尾裙，大晒S形身段，非常吸睛。談到誘人戰衣難掩其蜜桃臀，她指事前沒有刻意操練，但平日會去美容院做療程保養，又謙稱不只是自己的功勞：「同服裝同事合作過好多次，佢哋好清楚我鍾意咩衫、咩衫Fit我，唔係淨係我操得弗就可以呈現，都要配合鏡頭、燈光、服裝，所有人夾埋一齊先做到呢個效果。」

智雯天宇浴室玩壁咚 Kelly指身形和美色是其角色的絕密武器，預告稍後將在不同場口發揮「男人殺手」本色。談到劇中被翟威廉狼吻香肩，她笑指兩人識於微時，加上對方相當有紳士風度，拍攝前與她溝通充足，因此零尷尬，她更是非常放心，並大爆翟威廉對角色頗有意見：「佢話『點解我成日做禽獸角色？』尤其係同德鐘一齊，次次都係德鐘做英雄，好搞笑！」

至於演德鐘前妻的黃智雯，與演律師的羅天宇不乏對手戲，她在開拍前已主動跟天宇溝通及一起設計小動作，並透露其中一場戲講到她洗澡時意外滑倒，造就了既親密又少布的「韓式壁咚」畫面。