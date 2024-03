周星馳電影《女足》日前在台灣舉行海選發布記者會,宣布海選將於3月8日正式啟動。前韓國女團CLC出身的港星莊錠欣(Elkie)擔任記者會嘉賓,獻唱《食神》主題曲《初戀》,以及《喜劇之王》主題曲《The Way You Make Me Feel》。她指自己和姐姐莊易羚都已提交報名表,更毛遂自薦:「我的性格是優勢,今天有機會見到製作公司的人,他們應該會感受到我的親和力吧!」