新作票房口碑雙收 郭富城謝票爆金句 小粉絲告白獻吻

藝人郭富城昨午出席謝票活動，獲小粉絲獻吻，令他冧爆！對於新片票房及口碑雙贏，他以戲中金句「多謝」作回應，又大爆兩位囡囡見他「中槍」，即擔心到爆喊。

郭富城首次現身參與主演電影《臨時劫案》的謝票活動，昨午會合片中拍檔張松枝及王頌茵等到訪戲院，全場觀眾尖叫歡呼。他以戲中金句「多謝」和「啱數」等與粉絲互動，期間有女影迷高舉寫着「7歲粉絲求簽名」的紙牌，成功吸引到城城注意，小妹妹獲邀出來問問題，她以稚嫩的聲音笑問：「點解你咁靚仔嘅？」城城即慈父上身表示：「我唔知點答你喎，都唔覺得自己靚仔，普通啦，你想點啫？」他為小妹妹簽名後，小妹妹主動向他獻吻，全場起哄。

截至昨日，《臨》片票房衝向1,800萬港元，台前幕後均振奮不已，城城受訪時表示：「首先要講多謝，真係啱晒數。其實一直好想出嚟謝票，但我離開咗香港兩個禮拜做演唱會，啱啱返嚟電影公司就問我，我梗係話好啦！之前喺廣州做完演唱會就謝（病）咗，過完年就去番應該有嘅狀態，所以我都想見吓啲影迷，答謝佢哋對呢部電影嘅喜愛。（口碑咁好，好開心？）開心，台前幕後都畀咗好多心機嘛。（滿意票房？）投資者梗係想有比較好嘅票房，佢哋就會有信心再去開戲，依家香港電影需要多啲新嘢，大家努力去做多啲啦！」

囡囡睇劇照爆喊 城城又感激團隊今次如此「大膽」：「搵我去做一個悍匪喎，仲要有咁多黑色幽默元素，但好多朋友同我講，話我唔係喜劇之王，呢樣交番畀周星馳，我只係一個悲劇之王。今次係近10年來自己比較少有嘅角色，有時啲嘢要撞出嚟，同埋戲裏面咁醜樣，我都好大犧牲㗎。」問到兩個囡囡可有欣賞其演出？他坦言：「佢哋咁細個冇睇啦，不過我有朋友送番啲劇照畀我，其中一張係我中槍嘅，囡囡感情好豐富，擔心到喊咗出嚟，好傷心呀！」