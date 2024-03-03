MIRROR被「超星團」比較 Lokman大方：百花齊放

男團MIRROR五位成員楊樂文（Lokman）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、 王智德（Alton）和陳瑞輝（Frankie）聯同男團ERROR昨日出席記者會，宣布6月將會與韓團少女時代前成員鄭秀妍（Jessica）同台演出開音樂會。提到有網友把MIRROR與《亞洲超星團》的參賽者作比較，指總排名榜列第二名的李權哲，社交網關注人數高達670萬，比MIRROR人氣王姜濤與Anson Lo的社交網關注總和還要多，Lokman說：「咁咪好囉，百花齊放，良性競爭。（有冇壓力？）壓力係對自己，唔會對外，如果對外嘅話就太大壓力，最緊要做好自己，外面嘅人一定睇到。」至於ERROR的保錡自爆最近參與電影試鏡，笑言：「我想拍香港爛片。」