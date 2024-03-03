娛圈單打：唔離又離真兒戲 韓劇女王EQ低

經典韓劇《Kill Me Heal Me》、《她很漂亮》女星黃靜茵，最近驚爆離婚，8年婚姻不保。相較其他明星，離婚盡量保持低調，黃靜茵卻氣到爆炸，公開怒斥老公出軌，寧願家醜外傳，也不忍氣吞聲。

事緣黃靜茵近日一反常態，結婚以來一直沒有公開過老公正面照片，卻竟在個人社交網一口氣上載多張老公相，甚至連年幼兒子也曝光。她在每張照片留言，寫下耐人尋味字句，例如「非常溫柔的老公，好美。老公和我結婚後過得非常忙碌且有趣」，又如「回想起來，應該見過400人吧」。隨後即透過經理人公司直認正在離婚，外界因此解讀為，其老公婚內出軌多達400人。

她與商人老公透過朋友介紹認識，迅即陷入熱戀，2016年結婚，2017年誕下第一個兒子。外界都以為她過着幸福生活之際，2020年9月傳出她提出離婚調解申請，到了翌年，卻又忽然表示，在調解過程中理解彼此立場，克服危機，決定復合，2022年還誕下第二個兒子。

女人當自強。黃靜茵本為當紅花旦，有極高搵錢能力，婚後也照樣拍劇，跟老公經濟獨立，既然不用靠男人，拒絕再忍正常不過。不過，明星大都重視私隱，負面消息多數低調，無謂被大做文章，紅如宋慧喬，當年跟宋仲基離婚，從來沒出一句惡言。黃靜茵卻反其道而行，將老公醜事攤在人前，除了不忿氣，其實也顯示其EQ未夠高，在娛樂圈打滾多年，直腸直肚依舊不改，都可謂異數。

當初唔離又離，若然忽然又話復合，可能也不足為奇，最無辜還是孩子！