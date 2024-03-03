憂步鞠婧禕後塵 迪麗熱巴劇集易角

「新疆四美」之一迪麗熱巴再惹是非，有傳她本來夥拍人氣冒升的內地小生陳哲遠合演新劇，但傳劇組其後斟另一高帥男神陳星旭頂上，而易角原因有指是與陳哲遠曾跟另一女星鞠婧禕反目有關。

新疆美女迪麗熱巴的工作室前日上載她穿民族服裝的新相，並公布她3月的工作流程，整月除了忙出席品牌活動，又要主力錄製綜藝節目，而近日她入組新綜藝節目《開始推理吧2》的路透照在網上流傳，見她在兩位工作人員簇擁下出入拍攝現場，而沿途有不少粉絲瘋狂拍照，雖然人逼人，但她不忘向粉絲賣萌，鼓腮扮金魚。

近年主力拍綜藝的她，有傳終於等到有新劇《梟起青壤》開拍，該劇開機前已傳聞多多，男主角由原本的王鶴棣，傳到去年與趙露思憑《偷偷藏不住》爆紅的陳哲遠執二攤頂上，但有指熱巴的粉絲認為陳哲遠僅得一部爆款劇未夠班，難高攀熱巴的一線女星地位，兩派粉絲各為其主，一度於網上互罵，加上熱巴粉絲認為陳哲遠的奶油小生外形，跟劇集改編的原著小說角色外形完全不符，因此要求劇組另覓人選。

斟大隻仔陳星旭頂上 而近日再有陳哲遠被飛的新版本，傳可能因另一小花鞠婧禕有關，曾有指二人搭檔演出劇集《仙劍四》時，鬧出爭做第一主角的風波，結果不歡而散，至劇集由開播到劇終，二人亦從未合體宣傳，導致口碑極差，未知是否怕新劇步後塵，再惹是非，熱巴粉絲抵制陳哲遠，逼令《梟》劇組屈服，改為斟洽身高1米86的大隻小鮮肉陳星旭執三攤頂替。