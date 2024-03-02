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藤田Nicole玩絲帶誘惑
26歲日本混血索模藤田Nicole，樣子甜美又有身材，去年8月嫁給拍拖3年的男星稻葉友後，不但冇變肥師奶，反而愈來愈索。她最近為代言的內衣品牌拍攝宣傳照，示範多款不同內衣，又用絲帶在頭上綁上蝴蝶結，造型性感甜美之餘，更充滿少女味。
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