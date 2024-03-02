性伴踢爆特殊癖好 里奧仔被嫌吻技一般 又老又怪

年僅22歲的荷蘭女模Hieke Konings於訪問透露曾在夜店被49歲美國男星里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）勾搭，評論他吻技普通，更大爆他性癖異常！

新一期荷蘭版《花花公子》雜誌邀請到Hieke擔任封面女郎，她受訪時自爆曾於洛杉磯夜店與里奧仔有交集：「嗰間係洛杉磯嘅私竇夜店，你要受邀請先可以去到。我喺入面見到佢着住黑色衞衣同戴住黑色鴨舌帽坐喺度，然後有眼神接觸。佢經理人就走過嚟同我講：『里奧想同你傾偈。』」Hieke向里奧仔提起他只與25歲或以下美女拍拖的規則，他就自嘲：「我認罪。」兩人咀嘴後Hieke覺得里奧仔吻技普通：「都還可以，但絕對唔係我最好體驗嘅一次。」

鍾意戴耳機上床 其後Hieke拒絕跟里奧仔回家的邀請，表示：「佢反應好震驚。當然佢唔慣被人拒絕。當我話我同佢唔係好熟，佢好紳士咁接受，我尊重佢呢點。跟住佢轉個頭就帶咗另一個女仔返屋企。」雖然Hieke未與里奧仔上床，但她指幾個朋友都試過，大爆里奧仔的異常性癖：「有個朋友話佢上床時一路戴住個耳機，因為唔想聽到我朋友把聲。另一個甚至話畀佢用枕頭壓住塊面。唔得掂，里奧太怪又太老啦。」另一邊廂，里奧仔的25歲意大利模特兒現任女友Vittoria Ceretti前日於巴黎時裝周行天橋，型格十足。