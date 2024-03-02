暢所欲玄：淺談雙魚座

3月，來到太陽入雙魚座的時間，就來談談雙魚座吧。雙魚座是黃道帶上的第12個星座，他們是極具同情心和善良的人，總是願意幫助他人，尤其是那些處於困境中的人。雙魚座非常敏感，能夠感知到別人的情感和需求，並常常表現出同理心和同情心。

由於雙魚座是水象星座，情感豐富，能夠深刻地感受到自己的情感及周圍環境中的情感，這使他們成為優秀的藝術家和創作者，能夠將情感通過藝術形式表達出來。他們有創造力，能夠從不同角度看待事物，並提出獨特的解決方案。

雙魚座的人通常是夢想家，擁有豐富的想像力和幻想力，經常沉浸於夢想世界，追求着一些理想和理念。然而，他們有時也容易陷入現實與夢想之間的矛盾中，難以做出適應現實的決策。

雙魚座的人容易受外界影響，有時會缺乏自信心，傾向於避免衝突和爭執，願意遷就他人，容易受到他人操控。他們需要學會保護自己的利益，為自己的需求和意見發聲。

雙魚座的人非常直覺，能夠察覺到事情的真實本質，又能夠預知事情的發展趨勢，並且對於人際關係和情感問題有着敏銳的洞察力，這使得他們成為非常好的聆聽者和支持者，能夠給予他人情感上的支持。

占星師Scorpio