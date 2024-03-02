藝人楊梓菁去年8月秘密產子，榮升媽媽後生活低調，十分保護兒子，日前她趁兒子6個月大，罕有分享他的正面照，並公開他的英文名為「Jace」，梓菁攬着Jace，坐在海邊看日落，戴上黃色冷帽的Jace臉珠脹卜卜，非常可愛。梓菁受訪時直言想追女，覺得兩個小朋友可以互相扶持比較好。