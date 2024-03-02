英皇歌手黎展峯（Andy）日前與一班歌迷慶祝26歲生日，首度與歌迷聚會的他緊張又興奮，為答謝支持，特別於網上自學舞蹈娛賓，Andy又指收到兩包乳貼作為禮物驚喜不已：「即刻望一望自己個心口，但歌迷話我平時成日着背心同運動衫跑步，要保護好心口，可以等我跑得舒適啲，聽完都覺得呢份禮物幾有心思！」