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陳楨怡撐林芊瑩殺入樂壇
23歲的樂壇新人林芊瑩（Irene）昨日出席發布會，現場播出其首支歌曲《Let Go》MV，好友陳楨怡也有到場支持。Irene表示心情緊張、興奮及感恩，預計今年內至少推出3首歌，不介意參加歌唱真人騷。而陳楨怡自認五音不全，故向Irene學唱歌，希望可搣甩魔音，將來有機會跟對方同台合唱。
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