「魔鬼胸」蔚雨芯（Rainky）樣靚身材正，最近周圍去旅行的她頻頻在社交網晒靚相，日前她又分享多張水着相，見她身穿黑色比堅尼，浸泡在泳池裏，又在陽光下瞇起雙眼。Rainky僅露出上半身也相當誘人，黑色水着令她的肌膚更白滑，盡騷誘人湯碗胸之餘，側面更露出波邊，令網民直呼過癮！