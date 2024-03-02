娛樂

洪助昇跟卡通學做奸人

洪助昇指角色發揮空間大，演得過癮。 洪助昇指角色發揮空間大，演得過癮。
洪助昇指角色發揮空間大，演得過癮。
藝人洪助昇（Aiden）在ViuTV劇集《飛黃騰達》中首次飾演奸角，他表示恨演這類角色很久，除了可以用天馬行空的方法演繹，發揮空間亦很大。為了演好角色，他表示看了很多宮廷內鬥劇，連卡通片也不放過：「去睇吓後母嗰兩個女點樣呈現嗰種牆頭草、跟風嘅狀態。」
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