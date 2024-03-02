後援會借屍還魂 再起糾紛 Edan被質疑早知內情 激動爆粗

MIRROR成員Edan粉絲後援會去年曾爆出糾紛，現在新團隊上任不久，又被揭與上屆團隊成員無異，對於被指早已知情的Edan激動爆粗澄清：「我真係呆X左（咗）！」

Edan粉絲後援會去年因團隊內訌而解散，先由經理人接管，再選出新的行政團隊，惟新團隊上任未夠3個月，就被爆有部分成員本來屬於上屆團隊，但在換屆時刻意隱瞞，改用另一社交帳號參選「借屍還魂」，有存心詐騙之嫌。

Edan後援會新團隊前日即發出辭職聲明，涉事成員表明Edan及其公司並不知此事，又指過去兩個月，團隊內部在準備應援活動時仍有極大分歧，還有內部資訊流出，故決定完成演唱會海外場應援及生日會後，就會與下屆行政人員完成交接。

粉絲暴躁唔等得 事後Edan表示需要先了解清楚事情原委，但有粉絲怒斥：「到底你經理人幾時出嚟解釋番成件事畀所有會員聽？」未幾Edan親自在群組回應：「尋日呢位會員你好，好欣賞你咁關心Edan Fans Club所有會員嘅福祉，好有心。不過其實我都講咗了解中處理緊，亦都懇求咗各位畀啲時間，唔知係咪唔合你哋意，定你哋嘅時區時間流動得比較快，希望你哋願意將就吓啦。不過我都想問，到底你同你嗰幾位朋友想點？你哋係想幫手解決件事定純發洩？」

對於被指早已知情，Edan再激動爆粗澄清：「講開又講，為免大家有咩疑惑我都一次過講埋，我見到有啲人質疑公司同我係知情地去選fc，想特登用番舊嘅人，我真係呆_左，呆_埋右！其實我同啊yu真係冇咁得閒，點解要特登搞咁多嘢又選舉又盛，只係想可以好好地選一個大家心目中最適合嘅fc去聚集大家，如果你覺得我哋明知有問題有危險都走去揀，咁可能你真係低估咗我哋嘅智商，好可惜依家事與願違，我哋都諗緊方法去處理。」又指明白大家擔心，多謝大家的支持及體諒。