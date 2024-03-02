不拘小節 主動出擊 籌備婚禮壓力爆煲 麥明詩預生幾個

麥明詩昨日出席活動，表示近期正努力做運動保持身形，預備做靚靚新娘，不過她坦言為了籌備婚禮而感到壓力巨大：「9成係我負責，因為請圈中人、朋友我比較清楚，佢負責叫屋企人、朋友，同埋同意我嘅安排，佢好配合我想做嘅嘢，好難得。」她還大讚未婚夫體貼：「叫我唔好咁大壓力，Hea啲囉！」

睇中未婚夫積極樂觀

問到究竟是誰主動求婚？她笑指未婚夫為人無所謂，早前她提議到澳洲影婚照，對方亦爽快答應，又否認自己心急結婚：「我只係怕麻煩，唔想件事迂迴曲折，細節程序唔太拘謹，想將繁複事情縮短。」提到未婚夫揚言要多生B，她坦言也想生多幾個：「我覺得生小朋友唔好得一個，都想有個伴，好似我照顧媽媽咁，哥哥都一齊同心協力。」問她可會介意被指恨嫁？她指大部分香港女生比男生更想結婚：「女性有生理因素。（趕結婚生B？）呢個部分因素，最緊要結果達到，我比較唔怕醜，都覺得佢鍾意我嘅。（提出結婚到依家由你主動？）唔係！係雙向。（鍾意未婚夫邊方面？）我喺佢低谷時期同佢開始Close，見到佢好積極同樂觀去改善生活，因為未來生活好多難關，我相信佢會同我一齊解決。」