甜笑襲港 反應熱烈 金裕貞夠親民 闖人堆簽名

韓星金裕貞昨日來港出席活動，吸引數百粉絲圍觀，她主動走近粉絲區簽名，並希望下次可長時間同粉絲交流，盡顯親和力。廖子妤與男友盧鎮業難得情侶檔合體，盧鎮業對入圍金像獎爭影帝，表示不敢想像。

昨日金裕貞出席在金鐘舉行的時尚活動，數百粉絲聞風而至，企滿三層樓，場面墟冚，金裕貞出場時粉絲反應熱烈，她不停微笑揮手，展露親切甜笑，又走到粉絲區簽名，承諾望下次可安排長間見面：「今次行程好緊密，冇時間四圍觀光，不過今日見到粉絲都好滿足，希望快啲有機會再來，一定要安排見大家長啲時間同大家多接觸。」提到在《與惡魔有約》中角色衣着華麗高貴，她表示跟平日的她有好大差別，因一般比較喜歡休閒打扮。

盧鎮業增試鏡機會 入行14年、憑《年少日記》首次入圍《第四十二屆香港電影金像獎》「最佳男主角」的盧鎮業，對影帝寶座不會多想，指從小看對手梁朝偉和林保怡的戲長大，兩位前輩各有演技，無論性格發揮及戲種都不同。盧鎮業承認入圍後多了不少試鏡機會，會靜待佳音。

昨日他與女友廖子妤前後腳到場，開心一起工作，提到女友在金像獎記者會上公布他入圍時一度眼泛淚光，盧鎮業表示：「見到佢好觸動，自己都好感動。」而女友入圍「最佳女配角」，機會也是五五波。廖子妤以前擔心情侶檔令人沒幻想，現已改變想法，不介意一齊拍戲，並講笑可以演「父女」。

陳漢娜穿睡衣緊張 同場的陳漢娜身穿藍色條子睡衣感到緊張，笑言不明白為何要穿睡衣，幸有外套遮掩，自嫌身形差不會行內衣騷。廖子妤也表示不能接受太性感的內衣騷，對身材沒自信，行天橋怕會見到橙皮紋，又驚着高跟鞋會跌倒。