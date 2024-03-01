韓國爆發醫療界罷工 高允貞醫療劇淪箭靶 網民嗌罷睇

韓星高允貞擔正的醫療新劇未播已遭抵制，因當地爆發醫療界大規模罷工，令不少患者受影響，劇集因此淪為箭靶，被網民鬧爆不想觀看美化醫生的作品，並揚言罷睇！

高允貞接連參演的韓劇《還魂》及《Moving超異能族》均大受歡迎，她更獲業界票選為今年最期待新人女演員，但她孭飛的新劇《總有一天會機智的實習醫生生活》卻出師不利。劇集講述婦產科駐院醫生的溫暖日常生活，為人氣醫療劇《機智醫生生活》的外傳，原定近月播出，但受到當地醫療界罷工風波影響，民眾對醫生觀感十分負面，現未知能否如期播出。

當地醫生與實習醫生不滿政府實施新醫療政策過度強硬，集體辭職及罷工，僅剩教授苦撐，全國醫療系統陷入癱瘓，令不少重症患者治療受阻而惹起民怨，各大醫院啟動緊急診療系統，最多僅能撐三周。不少網民將怨氣發洩在《總》劇身上並號召大家杯葛：「是在講拿患者性命來賭的駐院醫生嗎？不想再看到美化他們的作品！」、「不如改播罷工的實習醫生生活吧？」

被李宰旭狠飛？ 另外，《還》劇男星李宰旭日前認戀女團aespe隊長Karina後，昨日有指他曾跟人氣女演員交往逾一年，去年12月仍未分手，翌月便搭上Karina，懷疑他因另結新歡而狠飛舊愛，雖然男方事務所直斥報道虛假，揚言會提告，但仍有網民猜測曾與他交往的女星會否是高允貞。至於26歲男神車銀優與52歲女星金南珠合作的新劇《美好的世界》將率先於今晚首播，昨日2人在發布會上合體派心，為免劇迷反感，金南珠早已派定心丸，指雙方於劇中沒有感情線。