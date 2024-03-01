暢所欲玄：千年排演 豐卦於龍年的演繹

宋朝易學大師邵康節以易經卦來演繹國運，由千多年來，排演到現在，大運60年鼎卦，上十年小運2014至2023為山風蠱，一場新冠疫情，天災定數。由2024到2033這十年小運，天風姤卦。2024流年卦為雷火豐。

小運山風蠱卦已成過去，說明新冠疫情的影響，也隨之而逝。現行小運天風姤卦，女壯，勿用取女。五陽在上，一陰在下而向上發展，一陰生則壯。當好的事情，只要遇到壞的事情開始生長時，就已經壯健，所有好的事情，隨之而剝落，難以反身。所以這十年遇上壞事情，令到美好的往事剝落，預兆大家要保持中正之道，不要冒險與傷壞之事一起成長。這就是告誡。

2024年雷火豐卦。豐卦，是盛大的意思，光明而行動，所以豐盛。君王帶來豐盛，適合在太陽在中午之時，太陽過了中午，就日落西山。

意思是龍年的時候，要做光明正大，不可做偷偷摸摸陰暗之事。做盛大的事情要注意，因為盛極則衰，正如太陽到正午之後，就是日落西斜，好事變壞事。適合光明正大地做事，不是盛大到而自己負擔不起的，應做自己負擔得起的中小事。總結2024年，小事宜光明做，大事要注意風險。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅