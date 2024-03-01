名媛郭秀雲（Sharon）與利穎怡（Joan）日前獲邀出席零碳環保活動，Sharon更帶同鸚鵡麥飛（McFl）到場，引來嘉賓合照打卡，她說：「麥飛係開心果，成日陪我出席活動，亦會去慈善活動，氹老人家同小朋友開心。平日好多人帶貓貓狗狗出嚟，鸚鵡就比較少，我覺得要令大眾多接觸同認識，從而灌輸保育知識。」