Phoebus大方祝福舊愛 ANSONBEAN冧認撻着張天穎 心急見家長

女子組合Beanies成員張天穎（Jaime）去年與拍拖5年的P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）分手，日前被爆戀上年輕3歲的歌手陳毅燊（ANSONBEAN），兩人大方認愛。

前晚ANSONBEAN出席主演電影的首映，冧爆表示會請女友入場，他甜笑說：「我哋啱啱開始，大家好夾，溝通上好舒服，對我正面影響好大，成日見佢好勤力做自己作品，互相支持係好緊要，所以我好開心同感恩。」問到男追女還是女追男？他想了想說：「我哋有共同朋友，我會話係我追佢，我主動啲。（見家長未？）未，屋企人有叫，我哋暫時都忙，會盡快安排。」

P1X3L無懼被搶鏡 至於Phoebus昨日偕P1X3L隊友歐鎮灝（George）和葉振弘（Marco），以及「5G」葛綽瑤、許寶恆、何洛瑤、楊安妮及鍾卓穎錄影ViuTV全新節目《周六食花生》，問到舊愛Jaime有新戀情，Phoebus大方送祝福：「恭喜佢。」並指雙方已沒聯絡，大家各有選擇，他忙於工作，正籌備與「5G」的4月演唱會。

P1X3L表示不擔心屆時被「5G」搶鏡，並「劇透」有類似歌劇的演出，大考急才。對於公司推出4人樂隊ROVER，又為KC及Tsoul推出合拍跳舞片，可擔心資源被分薄？Marco笑說：「唔會，我哋從來唔講呢啲嘢，環球唱片嗰邊都會照顧我哋。」至於節目主持陳俞希揚言對嘉賓嚴刑逼供，不排除邀新聞人物李龍基做嘉賓。

張天穎 Phoebus（左起）昨日偕隊友George及Marco錄影節目。