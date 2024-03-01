獨家訪問：謝東閔長髮Look做指揮 郭柏妍初戰大提琴 秘密練足一年

備受無綫重用的小花郭柏妍機會甚多，早在一年前已被公司派任甚有挑戰的角色，之後她將與謝東閔在新劇中分別飾演大提琴家及指揮家，二人早已跟專人學習，望觀眾看不出是新手。

無綫今個月將開拍溫情喜劇《麻雀樂園》，由視帝、視后譚俊彥和李佳芯擔綱演出，劇中郭柏妍（Rosita）會飾演譚俊彥的女兒，而她與謝東閔的角色都甚有發揮，兩人分別飾演樂團的大提琴家及指揮家，頗具挑戰性。由於劇集有多場大型管弦樂表演的場口，故劇組特別邀請了香港業餘管弦樂團協助拍攝。據知，監製羅永賢於一年前已要求Rosita學彈大提琴，由於Rosita由零開始，需要跟隨專業老師學習，希望具備基本功之餘，亦能在拍攝時展現台風。Rosita受訪時故作神秘，只是大賣關子謂：「總之係我從來未試過喺鏡頭前表演嘅樂器啦！希望到時會畀到觀眾感覺，令佢哋睇到時覺得我真係識玩，而唔係一個新手。」

角色正中心頭好 至於本身開音樂學院的謝東閔早已找拍檔作專業教授，他受訪時謂：「原來指揮真係好難，初頭以為拎住支指揮棒好容易，都要畀多啲時間去練習，之前上咗幾堂，我仲要彈埋琴，都要加緊練習，同埋呢個造型我好鍾意，今次要長頭髮，成世人都未試過咁長頭髮，過晒膊頭，都幾好玩，而且個角色都好好玩，因為自己喜歡音樂，Classical我平時都好鍾意聽，又可以同管弦樂一齊玩，好期待。」而他於劇中就會跟新人胡敏芝有感情線。

此外，劇組亦找來《聲夢傳奇2》亞軍得主黃洛妍（Janees）助陣拍攝，Janees除了唱得之外，本身亦是小提琴演奏家。