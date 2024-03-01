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汪峰女兒街頭Chok甫 不輸超模
內地歌手汪峰與前任葛薈婕所生的女兒小蘋果，在社交網分享在英國街頭的美照，現年18歲的她，長得亭亭玉立，遺傳了生母好身材的基因，顏值高又擁有一雙美腿，衣着打扮時尚，又很會擺甫士，氣場不輸超模。早前小蘋果分享過一段房間拍攝的短片，坐標為英國，故網民猜測她在英國讀書。
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