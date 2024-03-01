中娛星動：耍大牌傳言獲平反 楊冪派錢送禮氹員工 封財神爺

頂流唔易做！內地一線女星楊冪及男星王鶴棣近日被傳耍大牌，不過都以行動粉碎謠言。楊冪更豪派6位數年終獎金給員工，獲封「娛樂圈財神爺」；至於王鶴棣就被指錄節目鬧脾氣，粉絲即為偶像出頭，要求節目組出面道歉。

楊冪近年被指對工作人員態度一般，早前被指落雨只遮自己，懶理助手淋雨，但近日有網民為她平反，重提她幫助理「食死貓」，大爆早在12年前，其助手曾不小心遺失了她的護照，導致她臨時無法飛香港參加品牌活動，不過她未有「供出」罪魁禍首，而是在社交網公開向品牌致歉，聲稱是自己不小心弄丟證件，並祝品牌開業大吉，又寫道：「希望下次有機會再與品牌合作，抱歉了。」

其實楊冪自離開前經理人公司「嘉行傳媒」，自立門戶成立「上海楊冪影視文化工作室」後，對員工十分體貼，被內地媒體點名為夢幻老闆，因此她派錢、派禮疏爽不手軟，已經獲封「娛樂圈財神爺」！早前傳她曾送每人20萬元人民幣（近22萬港元）利是給宣傳部人員，又會發放員工5到6位數的豐厚年終獎金、帶員工出國旅遊，甚至員工都可以用她代言的所有產品。有粉絲就見過機場路透，其隨行員工全套名牌上陣，連衫都可以不用買。

王鶴棣獲粉絲代出頭 至於王鶴棣日前於美國現身NBA籃球賽活動後，即趕返內地錄製湖南衞視的綜藝節目《全員加速中》，殊不知道傳出他耍大牌一事。有指是現場觀眾的網民爆料，因為錄了半小時就全輸，結果王鶴棣耍脾氣要求重錄，而其中作為嘉賓的男星文韜還受傷，令不少粉絲要求節目組回應，最終有相關工作人員怒發聲「這麼能編怎麼不去當編劇呢？」王鶴棣的粉絲因為心疼偶像被屈，於《全員加速中》官方網留言洗版，認為節目組對王鶴棣不尊重，要求節目組出面道歉。