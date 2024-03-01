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唐嫣巴黎遇粉絲 揮手Encore
內地女星唐嫣獲邀出席巴黎時裝周，雖已年屆40，但她跟同場日韓和巴西年輕美女對比，看不出有年齡差距，笑容仍有少女味。有網民在巴黎巧遇唐嫣從大廈步出，唐嫣聞粉絲叫她「糖糖」即展露燦爛笑容，邊行邊揮手，上車前還轉過頭再次揮手，被網民大讚行為暖心，好有親和力，是「溫柔的美糖」。
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