身懷六甲 講母愛最感觸 連詩雅情緒波動 郁吓變喊包

準媽媽連詩雅（Shiga）早前受訪，未知是否懷孕致情緒不穩，多次變身喊包，令訪問於哭聲中結束；至於準爸爸陳家樂人逢喜事，拍戲期間獲老闆特意前來探班兼萬歲，相當得寵。

Shiga早前接受鄧小巧網上節目《Singaholic》訪問，席間她撒嬌投訴老公陳家樂經常「唔洗碗」，不過她亦不喜歡洗衫，可謂「天生一對」﹗她又謂婚後每次見到親朋戚友都被追問「幾時生仔」：「其實我自己都係一個幾大唔透嘅細路，不過有啲人生咗反而打理得頭家好好，有啲好成熟嘅反而搞唔掂，所以我嘅心態一直都係隨緣多啲。 」

Shiga於節目內唱講述母親的《雲吞》特別感觸：「我係媽咪湊大，佢係經濟支柱，我哋相依為命，所以……（抹眼淚）以前唱情歌係好觸動到，但去到另一個階段經歷多咗，要經歷生離死別，我好慶幸媽咪仲喺我身邊，但佢年紀比較大，40歲先生我，所以我一路唱呢首歌同埋睇MV嘅時候，我最初好激動唱唔到，歌詞令我覺得好有共鳴。」而小巧提到曾與母親因「買衫問題」產生摩擦，近年獲對方道歉而哭崩時，Shiga竟「喊埋一份」，相當搞笑。

新片造型 面目全非 至於陳家樂近期當旺，他在英皇電影《像我這樣的愛情》破格扮演「性義工」，拍攝期間更獲老闆楊受成親臨現場探班兼萬歲。談到與女主角廖子妤（Fish）演情侶，家樂形容今次「談情」非一般：「大家理解嘅正常愛情故事，應該係認識、互有好感，再發展出一段愛情，但呢部戲完全冇呢啲經歷，男、女主角內心都背負重擔。」Fish亦形容：「總之呢段關係非常困難，係冇咁容易得到嘅愛。」

家樂與Fish在角色造型上各有所突破，家樂說：「導演覺得我嘅外形太容易被認出，想我睇起嚟貼地啲，要我曬黑、剷青、留鬚同減肥，仲喺我塊面塗咗啲雀斑，照鏡時我都認唔出自己！」Fish則變身「四眼妹」，打扮亦非常樸素：「好多謝造型設計，幫助我去投入角色，有時喺拍攝現場，連工作人員都搵唔到我，因為我完全脗合嗰個場景，哈哈！」