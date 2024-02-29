巴黎時裝周開鑼 奧莉花率「真空黨」睇騷

米蘭與倫敦時裝周落幕後，巴黎時裝周前日開鑼！兩大品牌同日舉行時裝騷，吸引大批來自世界各地的名人紅星盛裝出席，其中最搶眼的是美國女星奧莉花懷特（Olivia Wilde）率領一眾女星齊齊「走Bra」，真空上陣睇騷！

由於品牌今次的時裝騷以透視裝作服裝主題，所以一眾女星如奧莉花、「貓女俠」Zoe Kravitz、超模Elsa Hosk、姬摩絲（Kate Moss）模特兒女兒Lila Moss、樂壇巨星米積加（Mick Jagger）女兒Georgia May Jagger等均湊熱鬧真空上陣。當中以僅穿吊帶小背心的奧莉花最搏，驟眼看猶如半裸。不過並非位位嘉賓都有勇氣真空上陣，韓團BLACK PINK成員Rose、日本女星水原希子及「艾蜜莉」莉莉哥連斯（Lily Collins）等就沒有跟大隊「飛釘」。

Jisoo扮學生妹 同日舉行的另一場騷亦星光熠熠，兩大奧斯卡影后珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）、妮妲莉寶文（Natalie Portman）、日本男星山下智久與女星新木優子、BLACK PINK另一成員Jisoo及中國鋼琴家郎朗夫婦等都有現身，當中Jisoo更以學生妹打扮搶Fo！

另一邊廂，「碧咸嫂」Victoria Beckham前日公開與新抱妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）的合照，並留言表示在巴黎時裝騷前作準備及試身，令人揣測妮歌娜將於巴黎時裝周為奶奶首度行Catwalk。Victoria早前健身時整傷腳，相中見她仍然要撐着拐杖對鏡自拍。