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素海霖處女打碟
香港首位AV女優素海霖，日前在中環夜店處女下海做DJ，忘我捽碟，上圍隨着節拍跳動，令全場神魂顛倒！她起初擔心音樂不合Fans心水，但Fans更重視影合照，認真搞笑！對於有Hater批評她「搖到有點像姑媽」，她不甘示弱反擊，並趁勢推出「密友會員」制，望與Fans更深入了解。
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