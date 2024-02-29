香港首位AV女優素海霖，日前在中環夜店處女下海做DJ，忘我捽碟，上圍隨着節拍跳動，令全場神魂顛倒！她起初擔心音樂不合Fans心水，但Fans更重視影合照，認真搞笑！對於有Hater批評她「搖到有點像姑媽」，她不甘示弱反擊，並趁勢推出「密友會員」制，望與Fans更深入了解。