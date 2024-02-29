Hillary甩拖大解放 鄧卓殷冧啜郭子豪 為婚禮𢱑贊助

剛宣布婚訊的藝人郭子豪與鄧卓殷，昨日情侶檔出席活動，並應司儀要求在台上咀嘴，閃爆全場！鄧卓殷透露已開始籌備婚禮，由於很多事情還未落實，不想太倉促，所以較大機會明年舉行。

慰問舊愛洪卓立 兩人不擔心籌備期間吵架，鄧卓殷笑言要約法三章，郭子豪則充滿信心地說：「我絕對唔擔心。」他們希望有婚紗禮服或鑽飾贊助：「不過最想賓客嚟到開心，有個難忘婚禮最重要。」兩人早前到糖水舖影婚照，稍後計劃再去有紀念價值的地方影婚紗相。

同場的女星劉沛蘅（Hillary）以吊帶低胸裙亮相，被取笑與洪卓立分手後可放任打扮，提到洪卓立自爆因聲帶問題而影響演出，她表示有慰問：「佢回覆『有心、冇事』。」至於馬德鐘否認因不想做內地直播帶貨而不續約邵氏，問到請他帶貨是否很貴？他笑說：「唔好咁講，傾吓先啦！（視帝價？）都係差唔多價。」