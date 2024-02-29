鏡仔「賣一送二」派福利 AK即場搞粉絲聚會 Ian幻想撐枱腳

男團MIRROR大派彩蛋「賣一送二」，原本只得副隊長Anson Kong（AK）到電台做直播，但成員陳卓賢（Ian）及邱士縉（Stanley）驚喜現身，鏡粉即高呼「好抵」！AK更臨場加演「Fans Club聚會」，跟粉絲近距離接觸40分鐘，至於Ian的學長Look夠煞食，並預告暑假舉行首個個人演唱會。

AK昨日現身電台宣傳新歌《Guilt Machine》，不少粉絲一早在門外等候，而一身學長打扮的隊友Ian亦驚喜現身為節目錄音，在場粉絲即失控大叫：「好抵呀！」低調現身的他，見現場有Hellosss（Ian粉絲暱稱）守候，他表現得有點錯愕，但隨即展露陽光笑容，並揮手答謝粉絲。

訪問中，Ian透露已準備好今年推出一系列以愛情為主線的單曲，之前派台的《Lost At First Sight》只是第一步，又分享愛情觀：「同人相處，無論係同性或異性，初見嘅第一個印象好重要，如果見到一位令我心動嘅異性，我會望住對方，然後幻想同對方一齊食飯係咩情景。」

他又指希望今年有空檔時間可以專心寫歌填詞及爭取出專輯大碟，談及將於暑假舉行首個個唱，他表示完成了16場MIRROR演唱會後，對個唱信心大增，期待和現場觀眾互動，又說：「好開心可以重拾表演嘅初心同唱歌嘅樂趣，可以好好享受舞台，畀觀眾最好嘅表演。」

顧住鞠躬險捱車撞 至於AK在電台完成首部分訪問後，趁空檔落樓為粉絲簽名、合照及收禮物，期間巧遇樂隊Nowhere Boys主音Van，老友鬼鬼的他們即密密斟及擁抱，AK還肉緊錫了Van臉珠一啖，粉絲即呷醋大叫：「我又要！」收到Van的雙封利是後，AK為粉絲簽名足足40分鐘才離開，上車時更因顧住向粉絲鞠躬而險被座駕撞到，幸好他身手敏捷，閃身避過！至於Stanley於下午4時半離開電台，原本打算上車即走的他，折返為等候他的粉絲簽名後才上車離開。