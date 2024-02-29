獨家訪問：叉足電搏殺到年底 楊千嬅甩包袱追夢 封巡唱票后

楊千嬅人到中年深明勞逸結合的重要性，她先去日本滑雪度假，再為之後忙到年底的巡唱衝刺。對於被稱為「巡唱票后」，她謙稱只是好彩，並歸功於團隊，自言唱了29年仍然有進步空間。

藝人楊千嬅完成澳門兩場巡唱後終可歎世界，日前在社交網分享偕老公丁子高在日本二世古的滑雪相，她發文：「終於可以偷閒休息一下，我很喜歡滑雪，很喜歡冬天，人生有很多冬天的故事。雖然還未練到高超的技術，但我卻超級快樂。」據知她結束日本之旅後，將再和工作夥伴組團外遊，好好充電準備4月起展開的世界巡唱。

日前千嬅接受專訪，對於被指是鄧紫棋（G.E.M.）外，另一位在內地巡唱的香港銷量女王，她聞言即謙稱：「我哋謙虛啲先，只係遇上好時機啫。之前我個巡迴啱啱開始時都係試吓試吓，有遇上判斷錯誤而碰釘，邊學邊了解市場再修正，但見到團隊好多未做過咁多場演唱會嘅年輕人，可以好放鬆去跳、去發揮，我就好感動，呢份滿足感比個人演出更大。」

擺正心態應對負評 千嬅過去數年走遍世界各地巡唱，雖然精神和體力消耗大，但她樂在其中，並從中學懂何謂養顏及養生：「即係過開心嘅生活，保持健康身體，就可以做自己想做嘅嘢。」她指曾有朋友着她放慢腳步享受人生，但她認為人要有好奇心及夢想：「追夢唔係年輕人先可以，其實係視乎自己個心態。我21歲參加新秀歌唱比賽入行，曾經以為自己中段已經離開咗（演藝圈），人係未知之數，我對自己有信心先可以做Artist。」

問到巡迴場場爆滿，是否掘金大成功？她即指參與過個唱製作才知開騷不易：「其實製作成本好高，唔係外界想像中咁簡單。」問到曾經歷負評，現時是否已有最強抗壓力？她說：「我諗每個人唔係驚批評，係介意批評，如果自己做得好係冇基礎話你，咁就睬佢都傻啦！啲人話我唔好，我會反省，人要反省先有進步。」