中娛星動：解凍後連環出「花招」 Baby黐李現拍劇博翻身

女星楊穎（Angelababy）雖然已獲解封，但工作暫時以海外為主，有指她「復出」的首部電視劇將與內地人氣小生李現合作，望借對方的實力及名氣翻身！而昨日生日的她連環出Post冧粉絲，展露久違的笑容。

Baby自從在社群媒體全面解禁後，先後在海外不同地方出席活動，去完英國後再現身巴黎時裝周，望熱度回升。她想在內娛全面回歸，重現昔日強勢明顯需要一段時間，故她昨日趁牛一大日子，在社交網連環出Post，望藉此全面收復失地！

Baby的工作室昨日踏正凌晨為她慶生出Post，相中見她拿着一大束紅玫瑰，雖然穿着黑色長大褸，但仍然識做大晒長腿，而且展露久違的歡欣笑容，其工作室配文：「瑰色蔓延，春日不遲。春回大地，萬物生長，回首沿路生花肆意綻放……每時每刻，感恩溫暖的遇見。」昨午其工作室再上載短片，當中Baby有多個不同的春日造型，更為粉絲送上迎春祝福，還表示：「生日快樂，這封來自Boss穎的春日來信你收到了嗎？」明顯想冧粉絲。

手握一部待播劇 此外，近日網上爆出Baby復出後的首部新劇《那個不為人知的故事》將與當紅小生李現合作。李現顏值、演技兼備，有着極強的扛劇能力，若Baby能跟他搭檔，無疑是踏出復出第一步的好籌碼。現時她手頭上只有一套待播古裝劇《相思令》，亦被視為其翻身之作。