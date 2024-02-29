吳若希「婚變」喊腫眼 蕭正楠情陷小三 喬裝求籤覓指點

藝人蕭正楠昨日喬裝到寺廟求籤，望神靈指點感情事，然而一身奇裝異服，反引來善信行注目禮。同場的吳若希自爆因「離婚」而喊到眼腫，但深信女人當自強。

正趕拍無綫新劇《奔跑吧！勇敢的女人們》的蕭正楠（阿蕭）、朱敏瀚與吳若希，昨午在粉嶺一間廟宇開工，吸引不少善信圍觀。劇情交代身為公眾人物的阿蕭出軌，置身「太太」吳若希及「小三」賴慰玲當中難以取捨，遂在「經理人」朱敏瀚陪同下求籤望指點迷津，為免被途人認出，阿蕭喬裝變身鬈毛鬍鬚佬，造型爆笑！

朱敏瀚奉旨騷肌 談到這身造型，阿蕭親自解構：「本來我諗住求其戴個口罩咋！呢個係監製諗出嚟嘅，真係好出眾，頭先啲善信行過眼望望，以為有個外國人咁鍾意中國文化，哈哈！（演出軌男好有難度？）要衝破心理關口，希望觀眾理解，要鬧就鬧角色，唔係鬧我呀！」他又特別睇戲揣摩相關搞笑場面：「不過喺屋企諗完點演，嚟到現場又係另一回事，好似同拍檔一齊炒碟新飯，都幾期待。」又踢爆朱敏瀚要繼續騷肌做「顏值擔當」，搞到對方苦笑說：「除到唔想再除喇！」

吳若希則透露與阿蕭的離婚戲已拍完：「最辛苦嘅都搞掂，真係喊到眼腫㗎！（點投入？）咪諗如果發生喺自己身上會點囉！好彩我係已婚人士，好易墮入呢種心態。（有冇諗過真係發生喺自己身上點處理？）由細到大我家教好，阿媽話做女人要靠自己，所以相信我可以堅強去面對及處理。」她笑言拍畢《奔》劇後便回歸家庭：「個女就嚟7歲生日，要抽時間陪吓佢，呢排只係夠時間每日打招呼，然後各忙各。」