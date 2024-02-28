娛樂

伊織萌「胸」降台灣見龍友

擁有G Cup巨胸的日本神級Cosplayer伊織萌，出名扮乜似乜，更憑百變性感形象在亞洲闖出名堂。去年曾到台灣吸金的她，日前重臨當地參加動漫展，所到之處皆是粉絲。
已是第二次到台灣的伊織萌，大讚粉絲熱情並表示滷肉飯好好食，她又無懼寒風以性感cosplay示人，任影唔嬲，滿足一眾龍友。
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