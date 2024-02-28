米蘭邂逅 公園約會 Karina李宰旭一見鍾情 認愛冇避忌

出道3年多的女團aespa事業當旺，而年僅23歲的Karina昨日被爆秘戀25歲男星李宰旭後，雙方均無懼人氣受影響，分別透過事務所大方認愛。據知情人士爆料，兩人於上月中為同一國際品牌出席米蘭時裝周，在活動上一見鍾情，返韓後開始約會。雖然彼此各有各忙，但仍盡量抽空見面。Karina現居於宿舍，約會地點多為男方寓所附近，他們還被拍得深夜到公園約會。雙方的事務所隨後同步認愛，表示2人正在互相了解的階段，李宰旭目前正拍攝新作品，對於他的私生活，希望大家以溫暖的視線予以尊重。