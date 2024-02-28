米蘭邂逅 公園約會 Karina李宰旭一見鍾情 認愛冇避忌
韓國人氣女團aespa隊長Karina驚爆暗撻韓劇《還魂》男星李宰旭後大方認愛，2人於上月中一同參加米蘭時裝周時一見鍾情，更被拍得返韓後深夜公園約會的照片，至今交往約一個月。
出道3年多的女團aespa事業當旺，而年僅23歲的Karina昨日被爆秘戀25歲男星李宰旭後，雙方均無懼人氣受影響，分別透過事務所大方認愛。據知情人士爆料，兩人於上月中為同一國際品牌出席米蘭時裝周，在活動上一見鍾情，返韓後開始約會。雖然彼此各有各忙，但仍盡量抽空見面。Karina現居於宿舍，約會地點多為男方寓所附近，他們還被拍得深夜到公園約會。雙方的事務所隨後同步認愛，表示2人正在互相了解的階段，李宰旭目前正拍攝新作品，對於他的私生活，希望大家以溫暖的視線予以尊重。
男方正中理想型
兩人出席米蘭時裝周的視頻隨後在網上瘋傳，活動上兩人一同觀看時裝騷期間談笑風生，接受媒體訪問時，男方甚有風度，十分照顧女方。此外，Karina過往曾公開自己的理想型，包括「黑頭髮、手長腳長、身高1米8以上、笑起來很好看、有禮貌」，與身高1米87的李宰旭十分脗合，至於男方則表示對思想積極正面的女生有好感。事業愛情雙贏的李宰旭，前日與李濬榮及洪秀珠出席新劇《篡位》發布會時春風滿面。
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