暢所欲玄：龍年寶寶

從本年立春之日（2024年2月4日16時28分）至翌年立春（2025年2月3日22時12分）止，期間出生的嬰孩生肖皆屬龍，不妨參考以下肖龍寶寶與不同生肖父母的親子關係。

父母肖鼠：彼此相處融洽，但肖龍子女自視較高，容易抗拒肖鼠家長的管束。

父母肖牛：有各持己見之象，如能聚少離多或多給予空間，相處上會更愉快。

父母肖虎：雙方都喜歡獨行獨斷，只要不過於干涉對方自由，還是可以和平共處。

父母肖兔：肖龍子女略嫌肖兔家長的優柔寡斷，會有欺負傾向，但尚懂尊重之道。

父母肖龍：不能過於親近或操控，否則易有爭執。

父母肖蛇：肖龍較為自我，肖蛇家長宜多加耐性及包容，否則子女更不願意溝通。

父母肖馬：外向急進，易對子女關愛不足。

父母肖羊：生性溫和，易特別遷就肖龍的要求，謹記凡事適可而止。

父母肖猴：特別合拍，能互相扶持，相處融洽。

父母肖雞：雙方原則上合拍，但偶爾會互相挑剔錯處。

父母肖狗：肖龍心高氣傲，肖狗則忠誠老實，宜有中間人協助溝通。

父母肖豬：傾向對子女盡心盡力付出，但對方卻有陽奉陰違之象。

堪輿學家麥玲玲師傅