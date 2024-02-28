自資出歌一腳踢 鍾舒漫壓力大 拍MV黑晒面

歌手鍾舒漫（Sherman）去年約滿英皇後獨立發展，首支自資推出的新歌《What You Get》正式推出，Sherman瞓身拍攝MV，更激罕谷胸、超短裙上陣，令人看得熱血沸騰。

Sherman在沒有唱片公司支援下，自資出歌要一腳踢，笑言就連斟茶遞水都做埋，她說：「拍攝時好想盡善盡美，但個MV嚴重超時，我又驚舞蹈員跳多幾次會攰，又擔心要畀額外支出……個MV出咗嚟之後，好多人都話個MV好開心，但其實裏面有7、8成嘅鏡頭我係黑面嘅，個樣又好猙獰，已經剪走好多。」

配合潮流 舊衣穿搭 儘管情緒有起伏，幸得到好姊妹王君馨、衞蘭、衞詩及鄧紫棋等安撫，令她可以放鬆心情，Sherman說：「佢哋見證住我呢個過程，知道我好攰又好畀心機，所以成日都會安慰我，我出咗啲相會叫佢哋幫手揀，又會問用咩字體，佢哋對我嘅幫忙同支持係好大嘅。」

至於服裝方面，Sherman找來昔日偶像穿搭的服裝給造型師，讓他們幫忙設計，她說：「咁啱近年好興Y2K嘅2000年穿搭風格，所以咁啱就趕上呢個潮流。」